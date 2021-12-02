Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2021
 
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"Надо было подшить". Постройневшая Лолита призналась, что избавилась от второго подбородка хирургическим путем

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Лолита о пластике в интимных местах: П...зду ремонтировать? Зачем?!
Лолита о пластике в интимных местах: П...зду ремонтировать? Зачем?!
Фото: vecherniy_urgant / Instagram

Похудевшая на 12 кг 58-летняя российская певица украинского происхождения Лолита в комментарии журналистам программы "Ты не поверишь", которая 27 ноября вышла в эфире российского канала НТВ, призналась, что с помощью пластической операции убрала второй подбородок.

"Мне надо было подшить нижнюю часть – я подшила", – призналась она.

По словам артистки, так называемые уколы красоты она делает по мере необходимости.

"Я подкалываюсь раз в полгода-год, в зависимости от того, как "поехали" глаза. Главное, чтобы мимика сохранилась. Очень больно – вот почему я это очень редко делаю", – рассказала певица.

Комментируя возможные пластические операции в интимных местах, певица выразилась нецензурно.

"П...зду ремонтировать? Зачем?!" – заявила она.

Контекст:

Лолита (Лолита Милявская) родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, она живет вместе с бабушкой в Киеве.

Теги: Лолита Милявская, певица, пластическая хирургия, Лолита
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