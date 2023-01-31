Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах

Шоптенко: Мне с детства постоянно говорили беречь ноги, поэтому только в 35 лет я решилась впервые встать на лыжи Фото: alena_shoptenko / Instagram

"Мне с детства постоянно говорили беречь ноги, поэтому только в 35 лет я решилась впервые встать на лыжи. Это смело. И один из тех страхов, которые я забрала с собой во взрослую жизнь и, думаю, даже передала бы сыну", –написала хореограф.

По словам Шоптенко, осознав, что времени на то, чтобы откладывать жизнь, у нее нет, ей стало намного проще избавляться от своих страхов.

"Все украинцы за одну ночь осознали это. К чему это я? Запишитесь на танцы, выучите язык или попробуйте что угодно, о чем всегда мечтали", – призвала подписчиков Шоптенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)