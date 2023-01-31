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31 января, 2023
 
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Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко: Мне с детства постоянно говорили беречь ноги, поэтому только в 35 лет я решилась впервые встать на лыжи
Шоптенко: Мне с детства постоянно говорили беречь ноги, поэтому только в 35 лет я решилась впервые встать на лыжи
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко в 35 лет впервые встала на лыжи. Об этом она рассказала 31 января в Instagram, разместив соответствующие фото и видео, на которых запечатлена вместе с сыном.

"Мне с детства постоянно говорили беречь ноги, поэтому только в 35 лет я решилась впервые встать на лыжи. Это смело. И один из тех страхов, которые я забрала с собой во взрослую жизнь и, думаю, даже передала бы сыну", –написала хореограф. 

По словам Шоптенко, осознав, что времени на то, чтобы откладывать жизнь, у нее нет, ей стало намного проще избавляться от своих страхов.

"Все украинцы за одну ночь осознали это. К чему это я? Запишитесь на танцы, выучите язык или попробуйте что угодно, о чем всегда мечтали", – призвала подписчиков Шоптенко. 

Контекст:

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Первым мужем Шоптенко был ее партнер по танцам Дмитрий Дикусар. Они прожили в браке с 2013-го по 2016 год. В декабре 2020 года Дикусар рассказал, что остается венчанным супругом Шоптенко

В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за украинского предпринимателя Алексея Иванова. Для него этот брак также стал вторым. Летом 2018 года у пары родился сын Алексей. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шоптенко вместе с сыном уехала за границу. В настоящее время она находится в Австрии. Танцовщица занимается благотворительной деятельностью в поддержку Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: зима, дети, Алена Шоптенко
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