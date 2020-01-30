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30 января, 2020
 
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Шоптенко показала свою маму

Украинский хореограф Алена Шоптенко поздравила маму с 70-летием.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко обратилась к маме: Спасибо тебе за все лучшее, что во мне есть!
Шоптенко обратилась к маме: Спасибо тебе за все лучшее, что во мне есть!
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовала в Instagram совместный снимок со своей мамой.

"Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе за меня. Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было. С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за все лучшее, что во мне есть!" –написала она.

Алена Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года. Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

Теги: Алена Шоптенко
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