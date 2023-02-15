  Шотландец случайно построил себе дом хоббита и стал знаменитым. Журналистам он заявил, что никогда не читал "Властелин колец". Видео

По словам Гранта, который много лет проработал столяром в Австралии, изначально он просто планировал отремонтировать дом и заселиться туда, но перед этим решил обустроить сарай, чтобы там можно было временно жить на время строительства дома.

Грант признался, что в процессе так увлекся обустройством временного жилища, что это стало делом его жизни. В строительстве он использовал в основном дерево, а в качестве мебели – вещи, которые находил на свалке.

После того, как люди стали сравнивать его дом с домом хоббита из трилогии британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец", Грант заявил, что это всего лишь совпадение, а сам он никогда не читал произведение и не смотрел его телеадаптацию.

Шотландец признается, что удивлен вниманием прессы к его постройке. Он отмечает, что все еще планирует завершить строительство основного дома, хотя и признается, что "старость замедлила процесс".

Грант также шутит, что овцы, которые пасутся на соседнем поле иногда будят его, когда "прыгают на крышу его дома".