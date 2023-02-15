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16 февраля, 2023
 
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Шотландец случайно построил себе дом хоббита и стал знаменитым. Журналистам он заявил, что никогда не читал "Властелин колец". Видео

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Грант изначально планировал обустроить сарай как временное жилье
Грант изначально планировал обустроить сарай как временное жилье
Фото: SWNS / YouTube

90-летний шотландец Стюарт Грант стал местной знаменитостью в Шотландии благодаря тому, что сам того не подозревая, построил дом, который местные и журналисты называют домом хоббита. Историю Гранта рассказали многие СМИ, включая британские телеканалы BBC и SWNS.

В разговоре с журналистами Грант сообщил, что в 1984 году его прадед купил в лесу в Хайлендсе участок, на котором стоял заброшенный дом и ветхий сарай.

По словам Гранта, который много лет проработал столяром в Австралии, изначально он просто планировал отремонтировать дом и заселиться туда, но перед этим решил обустроить сарай, чтобы там можно было временно жить на время строительства дома. 

Грант признался, что в процессе так увлекся обустройством временного жилища, что это стало делом его жизни. В строительстве он использовал в основном дерево, а в качестве мебели – вещи, которые находил на свалке.  

После того, как люди стали сравнивать его дом с домом хоббита из трилогии британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец", Грант заявил, что это всего лишь совпадение, а сам он никогда не читал произведение и не смотрел его телеадаптацию. 

Шотландец признается, что удивлен вниманием прессы к его постройке. Он отмечает, что все еще планирует завершить строительство основного дома, хотя и признается, что "старость замедлила процесс". 

Грант также шутит, что овцы, которые пасутся на соседнем поле иногда будят его, когда "прыгают на крышу его дома".

ВИДЕО
Видео: SWNS / YouTube
Контекст:

Хоббиты - придуманные Толкином люди невысокого роста, которые жили в небольших по высоте, но просторных домах.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Шотландия, жилье, Джон Рональд Руэл Толкин
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