Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы

"Гонорар может быть разным, как и уровень уверенности ведущего. В столице проведение праздника с ведущим стартует от $500 (около 13,6 тыс. грн), если это медийное лицо – от $3 тыс. (примерно 81 тыс. грн", – рассказал он.

Шоумен отметил, что пока что у него нет заказов на корпоративы в новогоднюю ночь.

"Но вряд ли новогоднюю ночь я проведу в кругу семьи, буду работать. Обычно мы собираемся всей семьей 1 января. Где бы я не проводил Новый год, вечером должен быть за семейным столом – это обязательно", – рассказал он.