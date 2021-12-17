Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы

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Дядя Жора: Вряд ли новогоднюю ночь я проведу в кругу семьи
Дядя Жора: Вряд ли новогоднюю ночь я проведу в кругу семьи
Фото: dyadya_jora / Instagram

Украинский шоумен и ведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) 17 декабря в интервью украинскому изданию "Телеграф" рассказал, сколько сейчас зарабатывают он и его коллеги за проведение мероприятий.

"Гонорар может быть разным, как и уровень уверенности ведущего. В столице проведение праздника с ведущим стартует от $500 (около 13,6 тыс. грн), если это медийное лицо – от $3 тыс. (примерно 81 тыс. грн", – рассказал он.

Шоумен отметил, что пока что у него нет заказов на корпоративы в новогоднюю ночь.

"Но вряд ли новогоднюю ночь я проведу в кругу семьи, буду работать. Обычно мы собираемся всей семьей 1 января. Где бы я не проводил Новый год, вечером должен быть за семейным столом – это обязательно", – рассказал он.

Контекст:

Мичковский родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1".

Шоумен женат, у него три дочери.

Теги: Новый год, деньги, Дядя Жора, шоумен
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