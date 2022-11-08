Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света

Шовковский показал переносную газовую горелку и гейзерную кофеварку, на которой и приготовил кофе.

"Кофе во время отключения электроэнергии! Мы выдержим все ради нашей победы!" – написал он.

Контекст:

Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала "Украинский футбол" он признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе.

В октябре 2016 года Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры игрока.

С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта Parimatch.