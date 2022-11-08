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08 ноября, 2022
 
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Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света

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Шовковский: Мы выдержим все ради нашей победы!
Шовковский: Мы выдержим все ради нашей победы!
Фото: Oleksandr Shovkovskyi / Instagram

Украинский футболист, экс-голкипер "Динамо" 47-летний Александр Шовковский вместе с другими киевлянами переживает отключение света в городе. На своей странице в Facebook 8 ноября он показал, как готовит кофе при блэкауте.

Шовковский показал переносную газовую горелку и гейзерную кофеварку, на которой и приготовил кофе.

"Кофе во время отключения электроэнергии! Мы выдержим все ради нашей победы!" – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TCbR7afK4rQgmR5m5WotxjUjbhqkVJW6jUuiP9RLcLyGRfU5ERXe2jeKRwbSCPnNl&id=100001560433670

Контекст:

Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала "Украинский футбол" он признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. 

В октябре 2016 года Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры игрока. 

С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта Parimatch. 

Теги: Киев, футбол, Александр Шовковский
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