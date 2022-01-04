Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
Новости

Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шура перенес онкологическое заболевание и прошел 18 курсов химиотерапии
Шура перенес онкологическое заболевание и прошел 18 курсов химиотерапии
Фото: shuramedvedev / Instagram

Российский певец Шура заявил, что на пике своей популярности, когда мог за одну новогоднюю ночь заработать около $400 тыс., его регулярно обворовывали собственные концертные менеджеры. Об этом он рассказал в интервью программе "Алена, блин!", которое вышло 30 декабря 2021 года на YouTube-канале Super.

"Ну конечно, обворовывали. Нет, я не пытался с ними разбираться. Я себя до сих пор считаю за какого-то дебила. Я не хочу этих разборок. Есть кто-то сверху, кто накажет, если уж сильно обидели", – сказал Шура.

46-летний певец подчеркнул, что его оскорбило не столько регулярное воровство людей из близкого круга, сколько тот факт, что они не пришли на помощь, когда у него диагностировали онкологическое заболевание.

"Обидели именно в тот момент, когда случилась онкология, когда деньги нужны были на лечение человека. Вот когда беда случилась, когда реально нужно было помочь – не оказалось ни-ко-го и ни одной сумки с наличными", – признался Шура.

Он подчеркнул, что клинику, операцию и 18 курсов химиотерапии оплатили его друзья – арт-директор казино "Метелица" Нонна Шатова и представители одной из молочных фирм.

"Огромное спасибо Нонне, она собрала громадную сумму денег – до полумиллиона долларов. Сейчас лечится это дешевле, но тогда это было очень дорого", – подытожил Шура.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube
Контекст:

Шура (настоящее имя – Александр Медведев) родился в Новосибирске 20 мая 1975 года. В девять лет мать отдала его в детский дом, позже его оттуда забрала и сама воспитала бабушка по материнской линии. С 13 лет он начал сам зарабатывать, выступая в ресторанах.

Певец получил широкую популярность в конце 1990-х после исполнения песен "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам".

Ранее в этом же интервью Шура признался в наркотической и алкогольной зависимости.

Теги: помощь, деньги, онкология, певец, Шура, операция, диагноз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS