  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака

"Ну конечно, обворовывали. Нет, я не пытался с ними разбираться. Я себя до сих пор считаю за какого-то дебила. Я не хочу этих разборок. Есть кто-то сверху, кто накажет, если уж сильно обидели", – сказал Шура.

46-летний певец подчеркнул, что его оскорбило не столько регулярное воровство людей из близкого круга, сколько тот факт, что они не пришли на помощь, когда у него диагностировали онкологическое заболевание.

"Обидели именно в тот момент, когда случилась онкология, когда деньги нужны были на лечение человека. Вот когда беда случилась, когда реально нужно было помочь – не оказалось ни-ко-го и ни одной сумки с наличными", – признался Шура.

Он подчеркнул, что клинику, операцию и 18 курсов химиотерапии оплатили его друзья – арт-директор казино "Метелица" Нонна Шатова и представители одной из молочных фирм.

"Огромное спасибо Нонне, она собрала громадную сумму денег – до полумиллиона долларов. Сейчас лечится это дешевле, но тогда это было очень дорого", – подытожил Шура.

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Видео: Super / YouTube