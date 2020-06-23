Шварценнегер провел выходные в компании своей 45-летней подруги

72-летний актер Арнольд Шварценеггер отправился на велопрогулку по Брентвуду (Калифорния) в компании своей подруги, 45-летней Хизер Миллиган.

Шварценеггер и Миллиган встречаются около пяти лет Фото: ЕРА

72-летний американский актер Арнольд Шварценеггер провел выходные в компании своей 45-летней подруги Хизер Миллиган. Снимки актера обнародованы на сайте Daily Mail.

Пара, пишет таблоид, отправилась на велопрогулку по Брентвуду (Калифорния). По информации издания, актер встречается с Миллиган пять лет.

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Актер был женат на американской журналистке Марии Шрайвер. В браке у супругов родилось четверо детей. После 25 лет семейной жизни Шрайвер объявила о разводе со Шварценеггером, причиной которого стали измены мужа.