"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка

Пара позирует, держа в руках голубя, завернутого в желто-синий флаг.

"Любовь – она безгранична как свобода и воля, это о пространстве чувств и ощущений, о многообразии дыханий и звуков. Мой любимый, именно ты даришь мне краски жизни и мира, именно с тобой глубины океана и высоты гор – как одно дыхание, как один взмах крыльев, – обратилась к мужу дизайнер. – Ты не успел переступить порог сегодня, как в наш дом в открытую дверь залетела голубка. Символически, правда? Может так и не случается, но с тобой именно так! Люблю тебя, мой лучший Данилюк".

Контекст:

Литковская и Данилюк не афишировали свои отношения до свадьбы. Они поженились 7 июля 2022 года. В день свадьбы жених был в кресле-коляске, так как накануне попал в автомобильную аварию.

Данилюк ранее был женат на режиссере Ольге Данилюк. В браке у пары родились два сына: Ричард (2001) и Владимир (2011). Дети и бывшая жена Данилюка имеют гражданство Великобритании.

У Литковской от предыдущих отношений есть дочь.