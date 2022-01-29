"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь

Свою публикацию, которая собрала в соцсети больше 600 тыс. лайков, 29-летняя певица оставила без подписи.
"Вау, ты очень горячая женщина, Майли", – написал florian.wolf.5209.
"Сиськастая", – отметил пользователь doherty9213.
"Горячая штучка", – прокомментировал dilay_tapan.
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Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.
В ее дискографии семь студийных альбомов.