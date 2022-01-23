"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде

35-летняя Сопонару позировала возле пальмы на фоне моря.

"Закат", – подписала она снимок, а в геолокации отметила, что находится в Таиланде.

"Сиськи норм. Спасибо", – прокомментировал pride0101.

"Красотка", – отметила kolodeevamashutka5.

"Я бы тебя съел", – написал yurii_bilous.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.