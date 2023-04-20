Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство

В дельфинарии заявили, что фото блогеров с их питомцем были сделаны в тот момент, когда животное якобы прогуливалось с тренером по комплексу и "неожиданно они встретили блогеров, с которыми уже успели подружиться" Фото: dolphinarium.nemo / Instagram

О том, что в дельфинарии, вероятно, животных сдают в аренду клиентам отеля для фотосессий, 17 апреля в Instagram сообщили активисты украинского зоозащитного движения UAnimals.

Они разместили скриншот видео, которое ранее выложила в сеть украинский Instagram- (408 тыс. фолловеров) и TikTok-блогер (1,1 млн подписчиков) Стася Макеева. Она позирует в гостиничном номере вместе с питомцами дельфинария, снимая происходящее все на камеру.

Похожий ролик также опубликовал в своих соцсетях украинский блогер Олег Машуковский. На данный момент оба блогера ограничили доступ к своим страницам.

"Видео и фото сделаны в гостиничном номере Nemo Hotel Resort & SPA, не в дельфинарии. Вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям отеля, что негуманно и незаконно. Такое поведение блогеров и руководства гостиничного комплекса Nemo является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации! А сама эта история в очередной раз показывает, что животные для дельфинариев всего лишь инструмент заработка. Дельфинарии должны быть запрещены", – сообщили зоозащитники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

Позиция дельфинария

После скандала на странице дельфинария в Instagram был опубликован комментарий, в котором администрация комплекса назвала зоозащитников радикалами.

"Существует агрессивное меньшинство веганов-зоорадикалов. Они против заповедников, против зоопарков, против морских зоопарков-дельфинариев, против конюшни и даже против содержания любых животных в домашних условиях, будь то попугаи, шиншиллы, морская свинка, еноты или аквариумные рыбки. Во всем этом им кажется жестокое обращение с животными, притеснение их прав и свобод", – говорится в заявлении.

В дельфинарии заявили, что фото блогеров с их питомцем были сделаны в тот момент, когда животное якобы прогуливалось с тренером по комплексу и "неожиданно они встретили блогеров, с которыми уже успели подружиться".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одеський дельфінарій НЕМО (@dolphinarium.nemo)

Реакция украинцев

После огласки многие украинцы осудили действия блогеров и руководства дельфинария, заявив, что они должны быть наказаны за это. Одним из первых об этом заявил украинский ведущий Алексей Суханов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Суханов (@suhanov.official)

Комментарий блогеров

Машуковский после скандала записал видео, в котором оправдался за свои действия. Он заявил, что был неправ, обнародуя видео с животными, и заверил, что никогда бы не причинил им вреда. Он также отметил, что не брал в аренду питомцев дельфинария. "Они живут в дельфинарии, где им безопасно, просто гуляли и пришли в наш номер… Буду осознаннее в этом вопросе", – сказал блогер.

Видео с извинениями недоступно на его странице, но растиражировано в сети. Стася Макеева на данный момент от комментариев воздерживается.