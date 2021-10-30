"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро

Мадонна в новой фотосессии появилась в образе Монро Фото: madonna / Instagram

На разных фото певица позировала с выпивкой в руках, в окружении мужчин и в характерном образе известной актрисы Мэрилин Монро.

Подписчики Мадонны по-разному отреагировали на фотосессию. Многие в комментариях писали, что в этой фотосессии певица не похожа сама на себя.

"Даже не узнаю ее больше", – отметил spartykenb.

"Кто она? Она не Мадонна", – подчеркнул meiammurathan.

"Сколько литров детской крови ты себе влила?" – спрашивает brut0309.

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