Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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"Рада, что дожила до этого". 63-летняя Мадонна показала крупным планом свою пятую точку

На новых фото Мадонна позирует в черном корсете с откровенным декольте и в рваных джинсах
На новых фото Мадонна позирует в черном корсете с откровенным декольте и в рваных джинсах
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна поделилась в Instagram своими фотографиями в черном корсете с откровенным декольте и в рваных джинсах.

"Я преклоняюсь перед искусством. Искусство – это жизнь", – подписала снимки 63-летняя певица.

"Рада, что дожила до этого", – прокомментировала пост певицы daniella.gracy.

"Вы сами – искусство", – считает natalie_andres.art.

"Красивая девочка", – написала vallenb_.

На одном из фото Мадонна нагнулась так, что камера запечатлела крупным планом ее пятую точку.

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Фото: madonna / Instagram

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: искусство, Мадонна, джинса, певица, фото
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