"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках

На первом портретном фото 63-летняя певица позирует в образе Мэрилин Монро. На втором – лежит на кровати, повернувшись к объективу пятой точкой. На третьем снимке Мадонна держит в руках бриллиантовое украшение, дотрагиваясь языком до драгоценных камней.
"Ноябрьский выпуск V Magazine! Три невиданных ранее кавера", – подписала публикацию певица.
"Стоп, бабушка", – прокомментировал фото vidricksen.
"Задница пенсионерки в Technicolor", – написал пользователь elliotmsmith1, имея в виду технологию получения цветного кинематографического или фотографического изображения, изобретенную в 1917 году Гербертом Калмусом и Дэниэлом Комстоком.
"Ничего нового. Еще одна фотосессия, чтобы показать нереального и фальшивого человека. До каких пор?" – оставил свой коммент rafaelarena_.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".