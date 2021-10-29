"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках

На первом портретном фото 63-летняя певица позирует в образе Мэрилин Монро. На втором – лежит на кровати, повернувшись к объективу пятой точкой. На третьем снимке Мадонна держит в руках бриллиантовое украшение, дотрагиваясь языком до драгоценных камней.

"Ноябрьский выпуск V Magazine! Три невиданных ранее кавера", – подписала публикацию певица.

"Стоп, бабушка", – прокомментировал фото vidricksen.

"Задница пенсионерки в Technicolor", – написал пользователь elliotmsmith1, имея в виду технологию получения цветного кинематографического или фотографического изображения, изобретенную в 1917 году Гербертом Калмусом и Дэниэлом Комстоком.

"Ничего нового. Еще одна фотосессия, чтобы показать нереального и фальшивого человека. До каких пор?" – оставил свой коммент rafaelarena_.

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