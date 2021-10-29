Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках

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Новая фотосессия Мадонны за час собрала почти 150 тыс. лайков
Новая фотосессия Мадонны за час собрала почти 150 тыс. лайков
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 29 октября поделилась в Instagram серией снимков с фотосессии для ноябрьского номера V Magazine. На странице издания подчеркивается, что снимки были созданы "под вдохновением культовой книги фотографа Берта Штерна "Мэрилин Монро: последнее заседание".

На первом портретном фото 63-летняя певица позирует в образе Мэрилин Монро. На втором – лежит на кровати, повернувшись к объективу пятой точкой. На третьем снимке Мадонна держит в руках бриллиантовое украшение, дотрагиваясь языком до драгоценных камней.

"Ноябрьский выпуск V Magazine! Три невиданных ранее кавера", – подписала публикацию певица.

"Стоп, бабушка", – прокомментировал фото vidricksen.

"Задница пенсионерки в Technicolor", – написал пользователь elliotmsmith1, имея в виду технологию получения цветного кинематографического или фотографического изображения, изобретенную в 1917 году Гербертом Калмусом и Дэниэлом Комстоком.

"Ничего нового. Еще одна фотосессия, чтобы показать нереального и фальшивого человека. До каких пор?" – оставил свой коммент rafaelarena_.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, фотосессия, Мэрилин Монро, певица, фото, кавер
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