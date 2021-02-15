Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2021
 
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"Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве

Победитель "Танцев со звездами" на "1+1" хореограф Макс Леонов не исключает, что может быть отцом двойни.

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Леонов познакомился с Юлией во время занятий танцами
Леонов познакомился с Юлией во время занятий танцами
Фото: Maks Leonov / Facebook

Победитель "Танцев со звездами" на "1+1" хореограф Макс Леонов в программе "Без краватки", которая 13 февраля была опубликована на YouTube-канале НЛО TV, отвечая на вопрос ведущий о семейных планах, заявил, что хочет детей.

"Конечно же, дети. Дети. Сколько? Судя по тому, как развивается ситуация в наших семьях в плане родословных, то, скорее всего, у нас будет двойня. Потому что моя бабушка – близняшка со своей сестрой. Они как две капли воды одинаковые. И, насколько я знаю, через поколение рождаются близнецы", – заявил он.

Леонов не ответил на вопрос о том, когда у них с гражданской женой Юлией случится пополнение в семье.

ВИДЕО
Відео: НЛО TV / YouTube

Леонов родился в Запорожье в 1990 году. В девять лет начал заниматься бальными танцами. В 2018 году впервые вышел на паркет шоу "Танцы со звездами" в паре с ведущей Машей Ефросининой. Они выбыли из проекта после пятого эфира.

В 2019 году Леонов принимал участие в шоу вместе с актрисой студии "Квартал 95" Еленой Кравец, пара вышла в четвертьфинал. В новом сезоне шоу Леонов в паре с Димопулос занял первое место.

Леонов живет в гражданском браке. С Юлией он познакомился в танцевальном клубе.

Теги: дети, семья, Макс Леонов
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