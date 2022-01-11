Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
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"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками

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Лопес: Я так хочу знать ваши планы
Лопес: Я так хочу знать ваши планы
Фото: foreverwithjlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 10 января опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором рассказала о своих планах на год.

Во время записи видео певица была одета в черные узкие брюки и серый топ, оголяющий плечи и живот. В руках артистка держала стакан с водой, на котором были написаны ее инициалы.

Лопес позировала в кадре, сидя перед камерой с широко расставленными ногами и слегка наклонившись к объективу. 

"Я так хочу знать ваши планы на этот год", – обратилась к подписчикам знаменитость.

"Сладкая", – отреагировали на ролик поклонники. 

"Шикарная королева", – восхитились подписчики.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году (картина "Стриптизерши").

Теги: видео, Дженнифер Лопес, мода и красота, актриса
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