"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками

Во время записи видео певица была одета в черные узкие брюки и серый топ, оголяющий плечи и живот. В руках артистка держала стакан с водой, на котором были написаны ее инициалы.

Лопес позировала в кадре, сидя перед камерой с широко расставленными ногами и слегка наклонившись к объективу.

"Я так хочу знать ваши планы на этот год", – обратилась к подписчикам знаменитость.

"Сладкая", – отреагировали на ролик поклонники.

"Шикарная королева", – восхитились подписчики.

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