Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта

"Сладкая лазанья. Заинтриговал? Пока вы думаете, что это вообще за гастроизвращение, слушайте: если верить одной из книг о средневековой пище, изначально лазанья была именно сладкой. Это уже потом она стала такой, как мы привыкли, с мясом и вот этим вот всем. Я это прочел и просто пошел пробовать", – рассказал эксперт.

Он отметил, что в этом блюде нежность крема сочетается с хрустящими орехами, а насыщенность сухофруктов оттеняет тесто.

Для приготовления необходимо взять 360 г муки, добавить в нее щепотку соли, 1 ст.л. сахара, 70–100 мл молока, 2 ст.л. оливкового масла и два желтка. Замесить тесто.

Для крема нужно взять два желтка, 2 ст.л. муки и 120 г сахара. Разделить 350 мл молока на две порции. Первую добавить к яйцам, вторую довести до кипения, а затем небольшой струйкой вливать в крем, помешивая. Дать немного остыть. Тесто разделить на пять частей и раскатать. Выложить на форму, смазанную растительным маслом, первый лист. На него – крем, орехи, сухофрукты, тертый сыр (всего понадобится одна пачка). Повторить послойно.

Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

"Берите рецепт, готовьте, наслаждайтесь. Тем более что тесто и сама лазанья – очень медитативный процесс, который круто может успокоить", – отметил кулинар.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.