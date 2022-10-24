Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
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Слава Демин рассказал, какой совет дал Вере Брежневой, чтобы ее не хейтили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии
Фото: ververa / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин высказался о скандале, который разгорелся в сети вокруг украинской певицы Веры Брежневой. Свое мнение украинский ведущий Слава Демин сказал 24 октября в новом выпуске своего YouTube-проекта "Слава ПРО".

Скандал в сети разгорелся после того, как экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" 19 октября презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом Vera в дуэте с украинской артисткой Tayanna.

В день премьеры пользователи сети вспомнили и растиражировали слова Брежневой, сказанные певицей в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову. 

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

В сети заявили, что записав украинскую песню после такого интервью, певица дала "мастер-класс по переобуванию".

По мнению Демина, артистка получила незаслуженный хейт.

"Я лично знаком с Верой Брежневой и точно знаю, что она поддерживает Украину с первого дня, много делает для Украины и украинцев. И 24 февраля она это делала, и после 24-го, – сказал Демин. – Единственное, о чем я говорю Вере, – что об этом надо говорить. Но есть артисты, которые не любят понтоваться своими поступками. Просто делают и потом за это получают незаслуженный хейт".

Контекст:

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. До этого артистка строила карьеру в РФ.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.

Теги: скандал, Вера Брежнева, Слава Демин
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