Слава из "НеАнгелов" снялась в фотосессии с мамой

Cолистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала свою маму.

Каминская: Сейчас мама – моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы", разместила в Instagram снимки, для которых позировала со своей мамой. Фотосессия была сделана для украинского издания Viva!.

"Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за все: свое здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих деток… Ну и далее по списку.⠀ Так случилось с моей мамой, которая в одиночку, закатив рукава, ставила на ноги двоих дочерей. И таки поставила! Сейчас мама – моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу", – написала Каминская.

Ранее Слава призналась, что придерживается системы интервального голодания. Практиковать его певица начала после своей мамы.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006 года она является участницей группы "НеАнгелы".