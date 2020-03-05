Слава из "НеАнгелов" снялась в фотосессии с мамой

Украинская певица Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы", разместила в Instagram снимки, для которых позировала со своей мамой. Фотосессия была сделана для украинского издания Viva!.
"Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за все: свое здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих деток… Ну и далее по списку.⠀ Так случилось с моей мамой, которая в одиночку, закатив рукава, ставила на ноги двоих дочерей. И таки поставила! Сейчас мама – моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу", – написала Каминская.
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Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за всё: своё здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих деток… ну и далее по списку))) * Так случилось с моей мамой, которая в одиночку, закатив рукава, ставила на ноги двоих дочерей. И таки поставила! * * Сейчас мама — моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу. В новом номере @viva_ukraine_magazine – мои тёплые воспоминания о детстве, нежные фото с мамой и много-много любви. Главный редактор @ivannaslaboshpitskaya Фото @sofi_zay Продюсер @nata_dreamer Стилист/дизайнер @alina_kharechko Визаж/прическа @pied.de.poule
Ранее Слава призналась, что придерживается системы интервального голодания. Практиковать его певица начала после своей мамы.
Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006 года она является участницей группы "НеАнгелы".