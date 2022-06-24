Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравец: Благодарю за возможность приобщиться к такому крутому проекту #buremnivirshi
Кравец: Благодарю за возможность приобщиться к такому крутому проекту #buremnivirshi
Фото: lennykravets / Insstagram

Актриса студии "Квартал 95", украинская актриса, волонтерка Елена Кравец прочитала стихотворение Лалы Тарапакиной, украинского тревел-блогера, советника министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Видео Кравец опубликовала 23 июня в Instagram.

"Благодарю за возможность приобщиться к такому крутому проекту #buremnivirshi. Спасибо за стихотворение, за то, что напомнили, как я люблю читать вслух, и за такой разговор с Ним", – написала Кравец.

Полный тест стихотворения:

Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму:
Боже, присядь на хвилину, тримай телефон мій, читай війну.
Наші тексти прості, напевно, на цей раз – Пулітцер пас,
Але Ти прочитай і всім розкажи про нас.
І стається диво – Бог сидить тихенько, читає слово
І бормоче – ніколи в житті не читав такого:
"Вибач"
"Дякую"
"Хочу додому"
та співчуття – безкінечні свічки, що очевидно не про життя
"Як ти"
"Де ти" та "Не хвилюйся, зі мною ок"
Номери карток
Номери карток
Номери карток…
Загубилась такса
Загинув тато
В полоні дід
На веселку черга – останній, начебто, сірий кіт.
Бог сидить, читає, тремтить телефон у Його руці
Каже – як багато дякують невгамовні ці українці!
Головою хитає, і поки я чаю Йому несу –
Він мене питає – а хто такі ті ЗСУ?
Бачу, ваші люди щоденно моляться ЗСУ та мені,
Напевно, ми ваші два українських Боги на цій війні.
Бог закінчує на сьогодні стоденну книгу, за мить зника…
Я стаю безсовісною нахабою, хапаю Його за рукав:
Поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах,
Хочу, щоби Ти кожного відспівав, про кожного написав.
Вимагаю, Боже, щоб Ти сидів біля виходу Сам, особисто Ти –
І нікого з наших більше не пропустив.

"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" – прокомментировала подписчица shamankaa.

Контекст:

Продюсеры призывают украинских поэтов присоединяться к творческой инициативе. Ранее участие в проекте приняла украинская ведущая Маша Ефросинина, ее коллеги Владимир Остапчук, Олег Панюта, певцы Павел Зибров и Артем Пивоваров, Monatik.

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