"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"

"Благодарю за возможность приобщиться к такому крутому проекту #buremnivirshi. Спасибо за стихотворение, за то, что напомнили, как я люблю читать вслух, и за такой разговор с Ним", – написала Кравец.

Полный тест стихотворения:

Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму:

Боже, присядь на хвилину, тримай телефон мій, читай війну.

Наші тексти прості, напевно, на цей раз – Пулітцер пас,

Але Ти прочитай і всім розкажи про нас.

І стається диво – Бог сидить тихенько, читає слово

І бормоче – ніколи в житті не читав такого:

"Вибач"

"Дякую"

"Хочу додому"

та співчуття – безкінечні свічки, що очевидно не про життя

"Як ти"

"Де ти" та "Не хвилюйся, зі мною ок"

Номери карток

Номери карток

Номери карток…

Загубилась такса

Загинув тато

В полоні дід

На веселку черга – останній, начебто, сірий кіт.

Бог сидить, читає, тремтить телефон у Його руці

Каже – як багато дякують невгамовні ці українці!

Головою хитає, і поки я чаю Йому несу –

Він мене питає – а хто такі ті ЗСУ?

Бачу, ваші люди щоденно моляться ЗСУ та мені,

Напевно, ми ваші два українських Боги на цій війні.

Бог закінчує на сьогодні стоденну книгу, за мить зника…

Я стаю безсовісною нахабою, хапаю Його за рукав:

Поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах,

Хочу, щоби Ти кожного відспівав, про кожного написав.

Вимагаю, Боже, щоб Ти сидів біля виходу Сам, особисто Ти –

І нікого з наших більше не пропустив.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" – прокомментировала подписчица shamankaa.