"Слизь, сильно напоминающая эякулят". Dantes в постели испытал на себе косметическое средство

На снимках музыкант запечатлен в белом халате, с полотенцем на голове и косметической маской на лице.

"Решил почувствовать себя настоящей кисой и сделал день в стиле дольче вита. Все было прекрасно: приятная ванна с эфирными маслами и видом почти на озеро Комо, потом волосы помыл шампунем и даже бальзамом! Теперь это не волосы, а шелк какой-то", – написал он.

Dantes добавил, что у него был "настоящий итальянский бранч" с фруктами и дорогим шоколадом, а также коктейлем с вермутом. При этом он расположился на одеяле с гусиным пером – по словам музыканта, таким уютным, что невозможно было понять, это облако, поцелуй Моники Белуччи или все-таки одеяло.

"Но! Тут я решил пойти до конца и сделать маску. Дабы поры на моей роскошной коже, которой завидуют даже аллигаторы, наполнились влагой. Женщины! Мужчины! Вы что? Это ж как нужно верить в силу куска бумаги, опущенного в какую-то слизь (простите, но сильно напоминающую эякулят), чтобы вот это на лицо положить?! Мне было жутко неприятно", – заметил Dantes.

По мнению музыканта, люди, использующие подобные маски, смелые и экстремальные.

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