Smile. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld на дуэтный трек с The Weeknd. Видео
На YouTube-канале покойного американского рэпера Juice Wrld опубликовали клип на его совместный трек с канадским певцом The Weeknd – Smile. Видео представлено в жанре анимации. По сюжету девушка Juice Wrld, лежа на кровати, рассматривает его фотографии. Сам певец появляется в кадре исполняющим композицию. Также он предстает в виде статуэтки внутри гелевого шара, а в финале становится ангелом с белыми крыльями за спиной. Герой The Weeknd также присутствует в клипе – он подъезжает к дому возлюбленной Juice Wrld на автомобиле. Juice Wrld умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго. Он скончался в результате передозировки оксикодона и кодеина. Издание TMZ в декабре сообщало, что при обыске в самолете Juice Wrld нашли наркотики и три пистолета, зарегистрированных на телохранителей музыканта. Поскольку самолет обыскивало ФБР, Juice Wrld проглотил запрещенные таблетки.
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