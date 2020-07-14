Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
На YouTube-канале покойного американского рэпера Juice Wrld разместили клип на композицию Wishing Well. В ролике мультипликационный персонаж с внешностью умершего певца рассказывает о борьбе с наркоманией. Композиция Wishing Well вышла в альбоме Legends Never Die, выпущенном после смерти музыканта. Рэпер Juice Wrld умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго. Причиной смерти Juice Wrld стала передозировка наркотиков. В его крови нашли оксикодон и кодеин. Goodbye & Good Riddance, дебютный диск Juice Wrld, вышел в 2018 году, второй альбом Death Race for Love – в 2019-м.
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