  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости

Супруга участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, собственница украинского бренда одежды Pico Ксения Кошевая в интервью, которое было опубликовано 4 февраля на YouTube-канале "Олицкая", рассказала, что не взяла деньги с первой леди Украины Елены Зеленской за платье, которое пошила для нее в августе 2019 года для церемонии празднования Дня Независимости.
По словам Кошевой, озвученная ею ранее цена в 8 тыс. грн является себестоимостью платья.
"Я посчитала, сколько это стоило. Я с Лены никогда бы не взяла деньги. Нет. Это не обсуждается", – подытожила она.
По словам Кошевой, Зеленская "раза два" приезжала на примерку. При этом ее приезду предшествовал визит охраны.
"Сначала приезжает охрана. Они приезжают, осматривают помещение и только потом привозят Лену. Ну что там в цеху у нас, господи? Сидят швеи да шьют. Ну им же надо это проверить", – рассказала Кошевая.
Она отметила, что в первый раз забыла предупредить персонал о проверке, и охрана напугала работниц цеха.
"Нам звонят девочки из цеха и говорят: "Боже, к нам какой-то мужчина зашел, заглядывает. Кто это?" Они же такие здоровые. Я им звоню и говорю: "Ребята, что же вы мне девочек пугаете?" – поделилась воспоминаниями Кошевая.
Супруга актера студии "Квартал 95" подчеркнула, что сотрудничество с первой леди Украины было одноразовым.
"Я не навязываюсь. Я не прошусь. Мне как-то неудобно себя предлагать", – подытожила она.
В августе 2019 года супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская появилась в белом платье от украинского бренда Pico, соосновательницей и дизайнером которого является Кошевая.
Бренд отшивает сценические наряды для программ студии "Квартал 95".