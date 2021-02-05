  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца

По словам Ксении Кошевой – супруги участника студии Квартал 95" Евгения Кошевого, ее отец работал часовым мастером, при этом в свободное время играл в покер, а в 90-е годы открыл в Ялте собственное казино.

Супруга участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, собственница украинского бренда одежды "Pico" Ксения Кошевая в интервью, которое опубликовано 4 февраля на YouTube-канале "Олицкая", рассказала, что когда ей было 15–16 лет, ее отца убили.

"Он, скажем так, был часовых дел мастер, но под этим скрывалась другая история. Он был шулер всесоюзного масштаба. Он играл в покер, карты. Папа зарабатывал нормально. Он и в мастерской работал, и вот было такое", – рассказала она.

По словам Кошевой, со временем отец открыл на набережной в Ялте свое казино.

"Все было бы ничего, если бы не наступили "прекрасные" 90-е и чуваки просто захотели отжать. Там было все – угрожали. И мной угрожали, и мамой угрожали. Но он у меня был такой очень жесткий, говорит: "Нет, я не отдам ничего". И получается, что у мамы 19 ноября день рождения, я взяла трубку, он разговаривает со мной, потом поговорил с мамой, а наутро позвонила моя тятя и сказала, что его убили на почве этого казино. Это мне было лет 15 с половиной или 16", – поделилась воспоминаниями Ксения Кошевая.

Она призналась, что убийство отца стало для нее сильной травмой.

"Время не лечит – это однозначно", – призналась супруга Кошевого.

Она подчеркнула, что заказчиков убийства правоохранители не захотели искать, а тело предполагаемого исполнителя убийства спустя несколько дней нашли в речке.

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Видео: Олицкая / YouTube

Ксения и Евгений Кошевые зарегистрировали брак 7 июля 2007 года. Пара воспитывают двух дочерей – Варвару (2008) и Серафиму (2014).

Летом 2020 года супруги отметили 13-ю годовщину семейной жизни. По словам шоумена, страсть в их отношениях с каждым годом становится все сильнее.