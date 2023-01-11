Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2023
 
Новости

"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пивоваров: Вы как, стихийные?
Пивоваров: Вы как, стихийные?
Фото: pivovarovmusic / Instagram

Украинский певец Артем Пивоваров 11 января разместил в Instagram ролик, в котором показал, как падает в сугробы.

"Снег! Вы как, стихийные?"  обратился к подписчикам артист.

Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове. 

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с украинскими и российскими артистами.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист заявил, что забрал у российских певцов права на свои песни.

Теги: зима, Артем Пивоваров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
Алеся БАЦМАН
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 