"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы

"Снег! Вы как, стихийные?" – обратился к подписчикам артист.

Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с украинскими и российскими артистами.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист заявил, что забрал у российских певцов права на свои песни.