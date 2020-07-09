Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2020
 
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Солист Kasabian ушел из группы после избиения своей бывшей девушки

Вокалиста британской рок-группы Kasabian Тома Мейгана попросили уйти из группы после установления факта применения домашнего насилия с его стороны.

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Мейган был солистом Kasabian с самого основания группы в 1997 году
Мейган был солистом Kasabian с самого основания группы в 1997 году
Фото: tom.meighan / Instagram

Британская рок-группа Kasabian 6 июля в Twitter объявила, что ее покинул солист Том Мейган. В сообщении отметили, что он ушел по взаимному согласию.

"Том довольно долго боролся с личными проблемами, которые серьезно влияли на его поведение, и теперь хочет направить все свои силы на восстановление нормальной жизни", – говорилось в посте.

7 июля суд города Лестер признал Тома Мейгана виновным в нападении на его бывшую невесту Викки Эйджер. Об этом сообщило издание BBC.

Суд установил, что 9 апреля 2020 года музыкант избил девушку. Это доказали записи с камер наблюдения. В тот день полицию вызвал ребенок, наблюдавший за происходящим.

У Эйджер при осмотре медики обнаружили ушибы рук и ног и красные круговые следы на шее. 

Мейгана приговорили к 200 часам общественных работ, а также обязали оплатить медицинские счета и судебные издержки. По решению суда Мейган должен пройти курс реабилитации и полтора года находиться под наблюдением. 

После того как приговор был обнародован, группа выпустила еще одно заявление, в котором уточнила, что уход Мейгана связан именно с избиением Эйджер.

"Никто в группе не хотел, чтобы это произошло. Мы усердно трудились последние 23 года и у нас были большие планы на будущее. Мы убиты горем. Но у нас не было другого выбора, кроме как попросить Тома покинуть группу. Мы не можем оправдать его. Домашнее насилие и жестокость любого рода абсолютно недопустимы. Как только мы узнали об обвинениях, выдвинутых против Тома, мы как группа приняли решение, что больше не можем работать с ним. К сожалению, нам пришлось это скрывать до решения суда. Мы верили, что Том сам сделает заявление, в котором расскажет обо всем, но он решил не делать этого, обманывая многих поклонников. В конечном счете хотя Том всем нам сделал больно, не мы здесь главная жертва. Домашнее насилие не может быть оправдано. Спасибо за вашу поддержку. Скоро увидимся", – написали музыканты.

Kasabian за 23 года существования выпустила шесть студийных альбомов: Kasabian, Empire, West Ryder Pauper Lunatic Asylum, Velociraptor! , 48:13 и For Crying Out Loud. Последний на данный момет альбом вышел в 2017 году. В 2010 году Kasabian назвали лучшей британской группой по версии Brit Awards.

Мейган был солистом Kasabian с самого основания группы в 1997 году.

Теги: Kasabian, музыкант, Том Мейган
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