Солист Kasabian ушел из группы после избиения своей бывшей девушки

Вокалиста британской рок-группы Kasabian Тома Мейгана попросили уйти из группы после установления факта применения домашнего насилия с его стороны.

Мейган был солистом Kasabian с самого основания группы в 1997 году Фото: tom.meighan / Instagram

Британская рок-группа Kasabian 6 июля в Twitter объявила, что ее покинул солист Том Мейган. В сообщении отметили, что он ушел по взаимному согласию.

"Том довольно долго боролся с личными проблемами, которые серьезно влияли на его поведение, и теперь хочет направить все свои силы на восстановление нормальной жизни", – говорилось в посте.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further. — KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020

7 июля суд города Лестер признал Тома Мейгана виновным в нападении на его бывшую невесту Викки Эйджер. Об этом сообщило издание BBC.

Суд установил, что 9 апреля 2020 года музыкант избил девушку. Это доказали записи с камер наблюдения. В тот день полицию вызвал ребенок, наблюдавший за происходящим.

У Эйджер при осмотре медики обнаружили ушибы рук и ног и красные круговые следы на шее.

Мейгана приговорили к 200 часам общественных работ, а также обязали оплатить медицинские счета и судебные издержки. По решению суда Мейган должен пройти курс реабилитации и полтора года находиться под наблюдением.

После того как приговор был обнародован, группа выпустила еще одно заявление, в котором уточнила, что уход Мейгана связан именно с избиением Эйджер.

"Никто в группе не хотел, чтобы это произошло. Мы усердно трудились последние 23 года и у нас были большие планы на будущее. Мы убиты горем. Но у нас не было другого выбора, кроме как попросить Тома покинуть группу. Мы не можем оправдать его. Домашнее насилие и жестокость любого рода абсолютно недопустимы. Как только мы узнали об обвинениях, выдвинутых против Тома, мы как группа приняли решение, что больше не можем работать с ним. К сожалению, нам пришлось это скрывать до решения суда. Мы верили, что Том сам сделает заявление, в котором расскажет обо всем, но он решил не делать этого, обманывая многих поклонников. В конечном счете хотя Том всем нам сделал больно, не мы здесь главная жертва. Домашнее насилие не может быть оправдано. Спасибо за вашу поддержку. Скоро увидимся", – написали музыканты.

Now that the legal proceedings have been concluded, we can comment on the departure of Tom Meighan from the band. Full statement below. Kasabian x pic.twitter.com/vP7Y61sxQA — KasabianHQ (@KasabianHQ) July 7, 2020

Kasabian за 23 года существования выпустила шесть студийных альбомов: Kasabian, Empire, West Ryder Pauper Lunatic Asylum, Velociraptor! , 48:13 и For Crying Out Loud. Последний на данный момет альбом вышел в 2017 году. В 2010 году Kasabian назвали лучшей британской группой по версии Brit Awards.

Мейган был солистом Kasabian с самого основания группы в 1997 году.