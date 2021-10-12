Солистка Go-A Павленко оседлала льва

Певица отметила, что фото было сделано в Неаполе. Павленко позирует в кадре в черной толстовке с капюшоном, узких брюках и кроссовках.

"Время кататься на льве", – подписала фото певица.

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, приехавшая на конкурс от Украины, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.