Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2021
 
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"Ко мне часто проявляют интерес женщины". Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации

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Павленко: Я не знаю, как на это реагировать
Павленко: Я не знаю, как на это реагировать
Фото: monokatee / Instagram

Солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко нейтрально реагирует на то, что к ней проявляют интерес женщины. Об этом она рассказала ведущему проекта "Слава +" Славе Демину в интервью, которое 30 сентября вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Ходили слухи о твоей нетрадиционной ориентации. Ты это знаешь. Ты как относишься к этим слухам?" – спросил у Павленко Демин.

"Да? Не знала. Ну то, что ко мне часто проявляют интерес женщины, – это было всегда, с детства. До отношений никогда не доходило, а к каким-то разговорам – доходило. Я не знаю, как на это реагировать. Нейтрально?" – рассказала Павленко. 

Артистка отметила, что ей нравятся парни, в отношениях с которыми она уверена.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию Павленко – дирижер народного хора. В 2013 году она окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, приехавшая на конкурс от Украины, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Теги: ЛГБТ, певица, Go-A, Катерина Павленко
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