  "Ко мне часто проявляют интерес женщины". Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации

Павленко: Я не знаю, как на это реагировать Фото: monokatee / Instagram

"Ходили слухи о твоей нетрадиционной ориентации. Ты это знаешь. Ты как относишься к этим слухам?" – спросил у Павленко Демин.

"Да? Не знала. Ну то, что ко мне часто проявляют интерес женщины, – это было всегда, с детства. До отношений никогда не доходило, а к каким-то разговорам – доходило. Я не знаю, как на это реагировать. Нейтрально?" – рассказала Павленко.

Артистка отметила, что ей нравятся парни, в отношениях с которыми она уверена.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube