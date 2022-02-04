  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят

Зарицкая: Я никогда не дорасту до того, чтобы из-за какого-то неправильного сервиса сделать замечание или скандал Фото: kazka.band / Instagram

"Я никогда не дорасту до того, чтобы из-за какого-то неправильного сервиса сделать замечание или скандал. Я работала с обслуживающим персоналом в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят. И даже если мне принесут что-то не то, я такая: "Спасибо". И все", – рассказала артистка.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube