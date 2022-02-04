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04 февраля, 2022
 
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Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят

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Зарицкая: Я никогда не дорасту до того, чтобы из-за какого-то неправильного сервиса сделать замечание или скандал
Зарицкая: Я никогда не дорасту до того, чтобы из-за какого-то неправильного сервиса сделать замечание или скандал
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая в передаче "29 вопросов от "Люкс ФМ", которая 3 февраля вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ", призналась, что никогда не будет устраивать скандал из-за плохого сервиса.

"Я никогда не дорасту до того, чтобы из-за какого-то неправильного сервиса сделать замечание или скандал. Я работала с обслуживающим персоналом в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят. И даже если мне принесут что-то не то, я такая: "Спасибо". И все", – рассказала артистка.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".

Певица живет вместе с матерью и сестрой в доме, расположенном в пригороде Киева.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: скандал, певица, Kazka, Александра Зарицкая
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