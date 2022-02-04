  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване

"У нас с сестрой достаточно часто бывают конфликты. Возможно, потому что мы с ней очень похожи. Возможно, из-за того, что я постоянно хочу, чтобы она куда-то ехала, что-то делала, работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване", – заявила певица.
Зарицкая отметила, что не хочет, чтобы сестра повторяла ее ошибки.
"В 23 года я абсолютно не знала, чем хочу заниматься, и реально делала "ничего". Не хочу, чтобы она повторяла мои ошибки, поэтому прессую ее все время", – подытожила артистка.
Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".
Певица живет вместе с матерью и сестрой в доме, расположенном в пригороде Киева.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".