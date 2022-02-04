  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване

Зарицкая с 2017 года выступает в группе Kazka Фото: kazka.band / Instagram

"У нас с сестрой достаточно часто бывают конфликты. Возможно, потому что мы с ней очень похожи. Возможно, из-за того, что я постоянно хочу, чтобы она куда-то ехала, что-то делала, работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване", – заявила певица.

Зарицкая отметила, что не хочет, чтобы сестра повторяла ее ошибки.

"В 23 года я абсолютно не знала, чем хочу заниматься, и реально делала "ничего". Не хочу, чтобы она повторяла мои ошибки, поэтому прессую ее все время", – подытожила артистка.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube