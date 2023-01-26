Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2023
 
Новости

Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сопонару: Горжусь, что наши украинские бренды создают качественные материалы
Сопонару: Горжусь, что наши украинские бренды создают качественные материалы
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 25 января в Instagram показала, как утром приводит себя в порядок.

Актриса предстала в белой рубашке из полупрозрачной ткани и прошлась в ней по квартире. Она показала, как чистит зубы, умывается и наносит косметику на лицо. Во второй части ролика Сопонару появилась в серой футболке.

Она рассказала, что сделала процедуру ламинирования ресниц Flexi Line от украинского бренда Sculptor Lash. По словам Сопонару, она может теперь не красить ресницы.

"Горжусь, что наши украинские бренды создают качественные материалы, которые проходят офтальмологические тесты и вполне безопасны для здоровья ресниц и глаз, открывают школы, курсы и развивают нашу страну", – написала актриса.

Футболку, в которой Сопонару предстала во второй части ролика, актриса также надевала на прогулку в августе 2022 года. Тогда актриса дополнила образ ультракороткими шортами. 

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: студия Квартал 95, актриса, квартира, ролик, Ирина Сопонару, постель, косметика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
Дмитрий ГОРДОН
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Галина ГРИШИНА
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото
Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании
Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании
Галина ГРИШИНА
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню ответ российским оккупантам. Видео
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню – ответ российским оккупантам. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 