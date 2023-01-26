Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке

Актриса предстала в белой рубашке из полупрозрачной ткани и прошлась в ней по квартире. Она показала, как чистит зубы, умывается и наносит косметику на лицо. Во второй части ролика Сопонару появилась в серой футболке.

Она рассказала, что сделала процедуру ламинирования ресниц Flexi Line от украинского бренда Sculptor Lash. По словам Сопонару, она может теперь не красить ресницы.

"Горжусь, что наши украинские бренды создают качественные материалы, которые проходят офтальмологические тесты и вполне безопасны для здоровья ресниц и глаз, открывают школы, курсы и развивают нашу страну", – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Футболку, в которой Сопонару предстала во второй части ролика, актриса также надевала на прогулку в августе 2022 года. Тогда актриса дополнила образ ультракороткими шортами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)