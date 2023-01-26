Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке

Актриса предстала в белой рубашке из полупрозрачной ткани и прошлась в ней по квартире. Она показала, как чистит зубы, умывается и наносит косметику на лицо. Во второй части ролика Сопонару появилась в серой футболке.
Она рассказала, что сделала процедуру ламинирования ресниц Flexi Line от украинского бренда Sculptor Lash. По словам Сопонару, она может теперь не красить ресницы.
"Горжусь, что наши украинские бренды создают качественные материалы, которые проходят офтальмологические тесты и вполне безопасны для здоровья ресниц и глаз, открывают школы, курсы и развивают нашу страну", – написала актриса.
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Футболку, в которой Сопонару предстала во второй части ролика, актриса также надевала на прогулку в августе 2022 года. Тогда актриса дополнила образ ультракороткими шортами.
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Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.
9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.