  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео

Фильм, отмечает команда, является доказательством военных преступлений российской армии против украинского гражданского населения.

"С начала полномасштабного вторжения есть много разных исключительных историй о работе дронов, о которых мне было бы интересно снять целый сериал. Это то, что сегодня может быть интересно мировой аудитории, потому что в большинстве своем каждый случай уникален и потрясающий, такого еще никто не видел. Эти истории героичны, они демонстрируют высокий уровень профессионализма малой авиации в Украине. Это очень классный формат, поэтому мы с радостью согласимся продолжить, если получим интерес того же Netflix", – прокомментировал картину Левицкий.

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