Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ

"1 октября у нее было поражено только 7% легких, но сейчас этот показатель достигает 65%. Врачи отмечают отрицательную динамику. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом", – говорится в публикации.
Представители певицы не комментируют ситуацию. Артистка в последний раз писала в своем микроблоге в Instagram 29 сентября – с тех пор на связь с подписчиками она не выходит.
27 сентября российские СМИ сообщили, что Гузеева находится в московской больнице. 29 сентября артистка сообщила, что у нее COVID-19.
За несколько дней до этого Гузеева показывала в микроблоге, как отдыхает в оккупированном РФ Крыму и купается в ледяной воде для того, чтобы похудеть.
Гузеева внесена в базу сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".
22 сентября в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой для ее YouTube-канала "Скажи Гордеевой" Гузеева заявила, что является "ватницей и крымнашисткой".