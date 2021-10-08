Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ

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О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября
О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября
Фото: _larisa_guzeeva_ / Instagram

Состояние заразившейся коронавирусом российской актрисы Ларисы Гузеевой ухудшилось – у нее поражено более 65% легких, сообщает 8 октября Telegram-канал Mash.

"1 октября у нее было поражено только 7% легких, но сейчас этот показатель достигает 65%. Врачи отмечают отрицательную динамику. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом", – говорится в публикации.

Представители певицы не комментируют ситуацию. Артистка в последний раз писала в своем микроблоге в Instagram 29 сентября – с тех пор на связь с подписчиками она не выходит.

Контекст:

27 сентября российские СМИ сообщили, что Гузеева находится в московской больнице. 29 сентября артистка сообщила, что у нее COVID-19.

За несколько дней до этого Гузеева показывала в микроблоге, как отдыхает в оккупированном РФ Крыму и купается в ледяной воде для того, чтобы похудеть.

Гузеева внесена в базу сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

22 сентября в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой для ее YouTube-канала "Скажи Гордеевой" Гузеева заявила, что является "ватницей и крымнашисткой".

Теги: Лариса Гузеева, актриса, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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