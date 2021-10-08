Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ

"1 октября у нее было поражено только 7% легких, но сейчас этот показатель достигает 65%. Врачи отмечают отрицательную динамику. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом", – говорится в публикации.

Представители певицы не комментируют ситуацию. Артистка в последний раз писала в своем микроблоге в Instagram 29 сентября – с тех пор на связь с подписчиками она не выходит.