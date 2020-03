Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры

Американский телеканал HBO вместе с создателями "Чернобыля" создаст сериал о зомби-эпидемии.

Американский телеканал HBO разрабатывает сериал The Last of Us ("Один из нас") по мотивам одноименной игры для PlayStation. Об этом сообщает Variety.

Руководить проектом будут режиссер сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин, сценарист и креативный директор игры Нил Дракманн. Проект является первым телесериалом от PlayStation Productions.

"Дракманн, без сомнения, лучший рассказчик, работающий в сфере видеоигр, а "Один из нас" – его великий опус. Адаптация этого захватывающего произведения искусства была моей мечтой на протяжении многих лет, и для меня большая честь сделать это в партнерстве с Нилом", – признался Мейзин.

Дракманн отметил, что его впечатлило видение Мейзина сериала по мотивам игры.

"Как только я сел поговорить с Крейгом, я был в равной степени поражен его подходом к повествованию и его любовью, глубоким пониманием игры "Один из нас". Крейг и HBO превратили "Чернобыль" в напряженный, душераздирающий, эмоциональный шедевр. Я не мог придумать лучших партнеров, которые могли бы воплотить игру в телевизионное шоу. Я очень рад сотрудничеству с ними", – сказал он.

Игра The Last of Us рассказывает о разрушении современной цивилизации зомби-эпидемией. Героем сериала станет мужчина Джоэл, которого нанимают, чтобы вывезти 14-летнюю Элли из зоны карантина. Вместе героям предстоит пройти череду испытаний.

Сериал HBO объединит игру 2013 года и ее сиквел The Last of Us Part II, который выйдет в мае 2020 года.

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая 2019 года. В картине пять эпизодов. Проект получил в 2019 году два "Золотых глобуса" и 10 премий "Эмми".