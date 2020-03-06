Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
06 марта, 2020
 
Новости

Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры

Американский телеканал HBO вместе с создателями "Чернобыля" создаст сериал о зомби-эпидемии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В новом сериале покажут разрушенную цивилизацию
В новом сериале покажут разрушенную цивилизацию
Фото: HBO / Facebook

Американский телеканал HBO разрабатывает сериал The Last of Us ("Один из нас") по мотивам одноименной игры для PlayStation. Об этом сообщает Variety.

Руководить проектом будут режиссер сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин, сценарист и креативный директор игры Нил Дракманн. Проект является первым телесериалом от PlayStation Productions.

"Дракманн, без сомнения, лучший рассказчик, работающий в сфере видеоигр, а "Один из нас" – его великий опус. Адаптация этого захватывающего произведения искусства была моей мечтой на протяжении многих лет, и для меня большая честь сделать это в партнерстве с Нилом", – признался Мейзин.

Дракманн отметил, что его впечатлило видение Мейзина сериала по мотивам игры.

"Как только я сел поговорить с Крейгом, я был в равной степени поражен его подходом к повествованию и его любовью, глубоким пониманием игры "Один из нас". Крейг и HBO превратили "Чернобыль" в напряженный, душераздирающий, эмоциональный шедевр. Я не мог придумать лучших партнеров, которые могли бы воплотить игру в телевизионное шоу. Я очень рад сотрудничеству с ними", – сказал он.

Игра The Last of Us рассказывает о разрушении современной цивилизации зомби-эпидемией. Героем сериала станет мужчина Джоэл, которого нанимают, чтобы вывезти 14-летнюю Элли из зоны карантина. Вместе героям предстоит пройти череду испытаний.

Сериал HBO объединит игру 2013 года и ее сиквел The Last of Us Part II, который выйдет в мае 2020 года.

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая 2019 года. В картине пять эпизодов. Проект получил в 2019 году два "Золотых глобуса" и 10 премий "Эмми".

Теги: видео, сериал, Чернобыль, Крейг Мейзин, Нил Дракманн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
Дмитрий ГОРДОН
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Татьяна РАЙДА
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Татьяна РАЙДА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS