"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь

Украинский боксер Александр Усик поблагодарил жену Екатерину за дочь, которая родилась 11 лет назад.

Украинский боксер Александр Усик 24 февраля в Instagram Storis разместил фото, на котором запечатлены его жена Екатерина и 11-летняя дочь Лилия.

Мать и дочь в пижамах позируют в обнимку на фоне гелиевых шаров. Спортсмен посвятил публикацию дню рождения Лилии.

"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок, [сделанный] 11 лет назад", – подписал Усик публикацию.

Скриншот: usykaa / Instagram

Усик родился в 1987 году в Симферополе. С будущей женой Екатериной учился в одной школе.

Они поженились в 2009 году. Пара воспитывает троих детей – дочь Лилию (2010) и двоих сыновей: Кирилла (2013) и Михаила (2015).