"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца

"Милый папа. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты спокойно взлетел на небеса, без боли. Я буду любить тебя до конца жизни", – написала актриса, проиллюстрировав пост снимками, на которых запечатлена вместе с отцом.

Контекст:

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе в актерской семье.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В 2000 году Энистон вышла замуж за Питта. В 2005 году пара развелась. Детей у них нет.

В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.