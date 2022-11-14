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14 ноября, 2022
 
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"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца

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Энистон отцу: Я буду любить тебя до конца жизни
Энистон – отцу: Я буду любить тебя до конца жизни
Фото: jenniferaniston / Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон 14 ноября в Instagram сообщила о смерти своего отца, 89-летнего актера Джона Энистона, который умер 11 ноября.

"Милый папа. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты спокойно взлетел на небеса, без боли. Я буду любить тебя до конца жизни", – написала актриса, проиллюстрировав пост снимками, на которых запечатлена вместе с отцом.

Контекст:

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе в актерской семье.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В 2000 году Энистон вышла замуж за Питта. В 2005 году пара развелась. Детей у них нет.

В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.

Теги: смерть, Дженнифер Энистон, актриса
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