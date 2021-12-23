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23 декабря, 2021
 
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"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру

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34-летняя Леся Никитюк показала фигуру в мини-бикини
34-летняя Леся Никитюк показала фигуру в мини-бикини
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 23 декабря запостила в Instagram свое пляжное фото, на котором позирует в мини-бикини рядом с доской для серфинга. Никитюк стоит к объективу так, что хорошо видны ее полуобнаженные ягодицы.

"Захотелось теплых фото в своем Instagram, в холодном Киеве сейчас -10 ºС", – подписала снимок 34-летняя телеведущая.

За полчаса пост Никитюк набрал почти 20 тыс. лайков.

"Ни фига себе!" – прокомментировал фото duszi_bacsi.

"Срамота", – считает kostianikolaevich.

"Классная телочка!" – написал maister965.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: пляж, путешествия, телеведущая, серфинг, Леся Никитюк, бикини, ягодицы
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