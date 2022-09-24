Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ

О примирении актера с супругой также написал таблоид Page Six. Издание отмечает, что они встретились в своем доме и в процессе разговора смогли уладить все разногласия.

Жена актера подала на развод в августе 2022 года. Указывая причину развода, Флавин написала, что их со Сталлоне "отношения безвозвратно разрушены". Флавин также потребовала, чтобы семейные активы и обязательства были "справедливо распределены".