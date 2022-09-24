Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2022
 
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Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ

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Сталлоне и Флавин поженились 17 мая 1997 года
Сталлоне и Флавин поженились 17 мая 1997 года
Фото: ЕРА

Американский актер Сильвестр Сталлоне помирился со своей женой Дженнифер Флавин спустя месяц после того, как она подала на развод. Об этом 23 сентября сообщил таблоид People со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

О примирении актера с супругой также написал таблоид Page Six. Издание отмечает, что они встретились в своем доме и в процессе разговора смогли уладить все разногласия.

Жена актера подала на развод в августе 2022 года. Указывая причину развода, Флавин написала, что их со Сталлоне "отношения безвозвратно разрушены". Флавин также потребовала, чтобы семейные активы и обязательства были "справедливо распределены".

Контекст:

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились 17 мая 1997 года после того, как почти девять лет встречались. Флавин младше супруга на 22 года. Для артиста это третий брак. У супругов есть три дочери: София Роуз (1996), Систин Роуз (1998) и Скарлет Роуз (2002).

Теги: Сильвестр Сталлоне, семья, развод
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