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15 августа, 2021
 
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"Становится жарко". Дорофеева в коротком топе снялась вместе с Дантесом

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Дантес и Дорофеева отдыхают в Турции
Дантес и Дорофеева отдыхают в Турции
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 15 августа в Instagram поделилась фото с третьего дня отпуска в Турции.

На снимках Дорофеева предстала в коротком топе и шортах. На нескольких фото она запечатлена вместе с супругом Владимиром Дантесом.

"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня три, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть. А тут оп .. и как говорится, я на чиле, на расслабоне. Кстати, вот уже второй год летом мы едем в Турцию", – подписала она снимок.

"Самые классные! Отличного вам отдыха", – написала love__dorofeeva.

"Смотрим на вас и нам становится жарко", – добавила dorofeeva.ofk.israel.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

Dantes (Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

Теги: Турция, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, отдых, Dantes, Dorofeeva
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