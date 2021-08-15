"Становится жарко". Дорофеева в коротком топе снялась вместе с Дантесом

На снимках Дорофеева предстала в коротком топе и шортах. На нескольких фото она запечатлена вместе с супругом Владимиром Дантесом.

"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня три, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть. А тут оп .. и как говорится, я на чиле, на расслабоне. Кстати, вот уже второй год летом мы едем в Турцию", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Самые классные! Отличного вам отдыха", – написала love__dorofeeva.

"Смотрим на вас и нам становится жарко", – добавила dorofeeva.ofk.israel.