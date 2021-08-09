Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе

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Дорофеева: На низком старте в отпуск
Дорофеева: На низком старте в отпуск
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 9 августа разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в коротком белом топе и свободных мини-шортах.

На заглавном фото, сделанном с нижнего ракурса, артистка позирует в кадре в профиль, слегка наклонившись к автомобилю. На других снимках Дорофеева запечатлена на фоне гаража. Свой образ она дополнила белой рубашкой, не став застегивать пуговицы.

"На низком старте в отпуск", – подписала снимки певица.

"Надь, прости, но там невозможно не приближать", – написали в комментариях фолловеры.

"Какие ножки, какая попка, какая красивая", – прокомментировали снимки артистки поклонники.

"Идеальный орех", – отреагировали на фото подписчики.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Теги: мода и красота, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, стиль
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