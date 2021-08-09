"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе

На заглавном фото, сделанном с нижнего ракурса, артистка позирует в кадре в профиль, слегка наклонившись к автомобилю. На других снимках Дорофеева запечатлена на фоне гаража. Свой образ она дополнила белой рубашкой, не став застегивать пуговицы.

"На низком старте в отпуск", – подписала снимки певица.

"Надь, прости, но там невозможно не приближать", – написали в комментариях фолловеры.

"Какие ножки, какая попка, какая красивая", – прокомментировали снимки артистки поклонники.

"Идеальный орех", – отреагировали на фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)