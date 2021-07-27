Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
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Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео

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Осенью 2020 года Дорофеева выпустила первый сольный трек
Осенью 2020 года Дорофеева выпустила первый сольный трек
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 26 июля опубликовала на своей странице в TikTok короткий ролик, на котором запечатлена в розовом бикини и накинутой на плечи куртке во время импровизированного танца.

Во время съемки артистка энергично пружинила на носочках, двигаясь в такт мелодии. В это время объектив камеры был сфокусирован на верхней части ее тела.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Теги: видео, купальник, Надя Дорофеева, певица, TikTok, Dorofeeva
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