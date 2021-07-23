"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе

"Такая вечеринка была вчера на шоу "Світське життя", – написала она.

Певица запечатлена в белой полупрозрачной блузе, под которой видны трусы, а также в черном корсете. Ее команда – в светлых корсетах и париках, стилизованных под моду XVIII века. Еще два участника – в черных футболках.

Подписчики по-разному отреагировали на снимки.

"Такая красивая команда. Образы глаза слепят", – прокомментировала dorofeevaxcute_.

"Какой ужас", – заявила irina_mir_22.

Контекст:

22 июля прошли съемки концерта "Вечер премьер. Летняя серия" от шоу "Світське життя".

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.