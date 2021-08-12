  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях

11 августа ролик появился на YouTube-канале организации. В социальном ролике 31-летняя певица говорит о важности обозначения личных границ в любых, особенно семейных или партнерских отношениях.
"Никто почему-то не говорит, что быть вместе 24/7 – это начало конца", – рассказывает Дорофеева, приводя примеры, когда пары в один и тот же момент времени хотят разного, например, она в кино, а он – на баскетбол.
"Как сказать любимому человеку, что тебе нужно больше пространства? Словами. Через рот. Без вариантов. Держите гайд с личными границами и проверяйте, все ли окей с вашими", – подчеркнула певица.
Она перечислила примеры этих личных границ:
"Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно. […] Не бойся проговорить с партнером ситуацию и определиться, что важно каждому из вас. Не бойся проживать свою жизнь", – призвала Дорофеева.
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С 2010 года была солисткой группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В 2020-м Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.
19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.
Дорофеева официально замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года. В августе супруги отметили 10-летие со дня знакомства.