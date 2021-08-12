  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях

"Как сказать любимому человеку, что тебе нужно больше пространства? Словами. Через рот", – заявила Дорофеева Фото: nadyadorofeeva / Instagram

11 августа ролик появился на YouTube-канале организации. В социальном ролике 31-летняя певица говорит о важности обозначения личных границ в любых, особенно семейных или партнерских отношениях.

"Никто почему-то не говорит, что быть вместе 24/7 – это начало конца", – рассказывает Дорофеева, приводя примеры, когда пары в один и тот же момент времени хотят разного, например, она в кино, а он – на баскетбол.

"Как сказать любимому человеку, что тебе нужно больше пространства? Словами. Через рот. Без вариантов. Держите гайд с личными границами и проверяйте, все ли окей с вашими", – подчеркнула певица.

Она перечислила примеры этих личных границ:

физические, то есть "место, где ты в домике";

интеллектуальные, то есть "право на собственную точку зрения и интересы";

эмоциональные, то есть "когда уважают твои чувства";

сексуальные, "когда "нет" означает "нет";

временные, то есть "время, которое ты проводишь наедине";

материальные, то есть "деньги и вещи, которые принадлежат только тебе".

"Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно. […] Не бойся проговорить с партнером ситуацию и определиться, что важно каждому из вас. Не бойся проживать свою жизнь", – призвала Дорофеева.

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