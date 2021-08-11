Обездвижена левая часть тела. Стало известно о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой

После нападения у Евгения Гончаренко произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому Фото: zhenja_goncharenko / Instagram

Об этом в комментарии сайту "Обозреватель" рассказал отчим танцовщика Вячеслав Гапон.

По его словам, Евгений еще несколько месяцев может пробыть в состоянии медикаментозного сна. Отчим уточнил, что подобные случаи в медицинской практике уже были, когда пациенты лежали по 30–60 суток в коме, а после врачи возвращали их в нормальное состояние.

По словам Гапона, ежесуточно на лечение уходит по 3–5 тыс. грн.

"Если он выйдет из медикаментозного сна, то денег хватит, а если будет продолжаться полуторагодовалая реабилитация, то средств понадобится больше. Женя потерял работу, и поэтому деньги будем собирать, пока не прояснится ситуация с его здоровьем", – рассказал отчим.

Он подчеркнул, что в сборе средств семье помогает благотворительный фонд и что если деньги после лечения останутся – их "передадут на лечение другому ребенку".