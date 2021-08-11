Обездвижена левая часть тела. Стало известно о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой

Об этом в комментарии сайту "Обозреватель" рассказал отчим танцовщика Вячеслав Гапон.
По его словам, Евгений еще несколько месяцев может пробыть в состоянии медикаментозного сна. Отчим уточнил, что подобные случаи в медицинской практике уже были, когда пациенты лежали по 30–60 суток в коме, а после врачи возвращали их в нормальное состояние.
По словам Гапона, ежесуточно на лечение уходит по 3–5 тыс. грн.
"Если он выйдет из медикаментозного сна, то денег хватит, а если будет продолжаться полуторагодовалая реабилитация, то средств понадобится больше. Женя потерял работу, и поэтому деньги будем собирать, пока не прояснится ситуация с его здоровьем", – рассказал отчим.
Он подчеркнул, что в сборе средств семье помогает благотворительный фонд и что если деньги после лечения останутся – их "передадут на лечение другому ребенку".
Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из киевского клуба "Лифт", после чего его сначала толкнули, а потом ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны (УГО) Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.
2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 августа этого сотрудника УГО уволили.
По состоянию на 2 августа Гончаренко находился в медикаментозной коме. 6 августа мать артиста Ирина Гончаренко сообщила, что сын пробудет в коме еще минимум 10 дней. "Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился, только тогда его будут постепенно пробуждать и диагностировать возможные последствия", – объяснила она.