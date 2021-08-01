В Киеве жестоко избили танцора Нади Дорофеевой, он в коме

"Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео, избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар о забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", – рассказала певица.

Дорофева рассказала, что заявление в полицию уже написано, есть фото и свидетели инцидента.

"Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!" – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Пострадавшего поддержали в комментариях коллеги по цеху.

"Боже! Это ужасно! Скорейшего выздоровления", – написала певица Настя Каменских.

"Ужас. Пусть скорее поправится", – добавила Джамала.

"Это просто жесть! Женя, держись!" – поддержала артиста солистка Kazka Александра Зарицкая.