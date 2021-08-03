Суд арестовал военнослужащего УГО, которого подозревают в избиении танцора шоу-балета Дорофеевой

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток сотруднику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что между 28-летним работником УГО и танцором, который вступился за девушку, внезапно возник конфликт.

"Подозреваемый нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю", – подытожили прокуроры.