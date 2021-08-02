Правоохранители задержали военного УГО, которого подозревают в избиении танцора Дорофеевой. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Работника УГО подозревают в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, уточнили в ГБР.
В Киевской городской прокуратуре добавили, что 1 августа около 7.40 утра возле кафе на улице Антоновича, 45 между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову.
После этого нападавший скрылся с места совершения преступления. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.
Сейчас в рамках досудебного расследования допрашиваются свидетели инцидента, собираются видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, сообщили в ГБР.
Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба "Лифт", после чего его сначала толкнули, ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего УГО Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.