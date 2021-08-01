В Управлении госохраны сообщили, что танцора Дорофеевой избил действующий военный УГО

Гончаренко еще в медикаментозной коме, 2 августа его попытаются из нее вывести Фото: zhenja_goncharenko / Instagram

"В социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения, танцовщика шоу-балета Dorofeeva, бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины", – говорится в сообщении.

Руководство Госохраны назначило служебное расследование, на время которого военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В пресс-службе пообещали, что предоставят всю необходимую информацию правоохранительным органам в расследовании и окажут помощь для лечения пострадавшего.

О том, что к избиению Гончаренко причастен сотрудник Госохраны, в Facebook писала, в частности, музыкальный менеджер Анна Салата. Она отметила, что нападающий уже удалился из всех соцсетей, однако люди сделали снимки его страницы и узнали место работы.

По ее информации, на танцора тот напал на почве гомофобии.

"Чувака этого уже нашли, им уже занимаются правоохранительные органы", – добавила певица Дорофеева в Instagram Stories.

По ее словам, Гончаренко все еще в коме, завтра его попытаются из нее вывести.